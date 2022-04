Liebe Burgenländerinnen, liebe Burgenländer!„Gesundheit ist das höchste Gut.“ Diesen Satz hören wir immer wieder. Für die Burgenländische Landesregierung ist Ihre Gesundheit aber mehr als nur ein Spruch. Wir haben den Auftrag, Entscheidungen zum Wohle Ihrer Gesundheit zu treffen – wie jetzt wieder, mit dem Beschluss des Regionalen Strukturplans Gesundheit Burgenland 2025 (RSG).

Der RSG ist das zentrale Instrument für die Planung der Gesundheitsversorgung. Wir garantieren damit weiterhin fünf Krankenhausstandorte – flächendeckende Versorgung, Spezialisierungen und Spitzenmedizin. Das Burgenland hat heuer 180 Millionen Euro für den Betrieb der Gesundheitseinrichtungen budgetiert – so viel wie nie zuvor.

In den weiteren Ausbau der öffentlichen Spitäler wird massiv investiert: In Oberwart entsteht um mehr als 200 Millionen Euro ein neues Schwerpunktspital. Im Nordburgenland investiert das KH Eisenstadt in den kommenden Jahren bis zu 70 Millionen Euro. Für den Bau eines Krankenhauses in Gols (ab 2030) läuft die Planung. Weitere rund 20 Millionen Euro fließen in die bestehenden Standorte Oberpullendorf, Güssing und Kittsee. Dank dieser Investitionen können sich die Schwerpunktspitäler verstärkt der Not- und Akutfälle sowie der schwierigeren Fälle annehmen. Die Standardspitäler leisten die Basisversorgung wie bisher und spezialisieren sich noch zusätzlich auf unterschiedliche planbare Behandlungen und Fachschwerpunkte.

Erstmals werden die landeseigenen Spitäler der KRAGES und die Barmherzigen Brüder auch eine gemeinsame Abteilung betreiben, die HNO in Eisenstadt und Oberwart. Auch bei der Versorgung der Gemeinden mit Allgemeinmedizin gehen wir neue Wege – mit ausgelagerten Spitalsambulanzen, sollte sich keine Hausärztin oder kein Hausarzt finden.

Das Burgenland ist bekannt dafür, dass wir das, was wir ankündigen, auch umsetzen. Der Regionale Strukturplan Gesundheit dient den Menschen. Er verbessert Ihre Versorgung. Ich würde daher gerne Ihre Meinung wissen. Es würde mich freuen, wenn Sie die Umfrage „G’sund im Burgenland“ ausfüllen und mit dem beigelegten Kuvert retour senden. Sie können auch online unter www.burgenland.at/meinegesundheit mitmachen. Mit Ihren Antworten tragen Sie dazu bei, dass sich unser Burgenland und seine Spitäler weiter gut entwickeln.

Danke für Ihr Mittun, bleiben Sie gesund